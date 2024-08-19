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        Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:46 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:55
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        Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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