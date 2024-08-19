Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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