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        GÜNCELLEME - Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:10 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:10
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        GÜNCELLEME - Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda çıkan ve tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evlerin tahliye edildiği yangına Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

        Rüzgarın etkisini yitirmesiyle ilerlemesi duran yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının dün 17.30 sularında meydana geldiğini söyledi.

        Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Taşolar, "Yangın dört cepheden devam etti. Şu an itibarıyla 3 cephede kontrol altına aldık. Fakat bir cephede çalışmalarımız ciddi bir şekilde devam ediyor. Ama onda da umutluyuz. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Şu an itibarıyla 2 helikopter, 102 araç ve 267 personelle, orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler, çevre belediyelerimizin itfaiye ekipleri, AFAD, Kızılay, Jandarma, tabiri caizse bütün kamu kurum ve kuruluşları olarak müdahalemize devam ediyoruz." dedi.

        Köylerle ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını anlatan Taşolar, şunları kaydetti:

        "4 köyü tedbiren boşalttık. Burada herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Zaten bize teselli veren hususta şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının olmaması. Ancak biz tedbiren rüzgarlı havadan dolayı bu köyleri boşalttık. Burada 4 köyümüzde 125 vatandaşımız için zaten kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından gerekli tedbirler alındı ve yerleştirme yapıldı. Bunlarla ilgili bir sıkıntı da yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte normal buradaki ekiplerimizle birlikte aynı zamanda helikopterle de çalışmalarımız devam edecek. Şu an çıkış nedenine dair herhangi bir net bir şey söylemem yanıltıcı olabilir. Ama bununla ilgili olarak araştırmalar ve idari ve adli anlamda soruşturmalar yapılacaktır."

        Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ise devletin tüm birimlerinin Ilgaz'da olduğunu söyledi.

        Durumun her geçen saat iyiye gittiğini anlatan Öztürk, "Helikopterler sabah gelip müdahaleye devam edecek. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Çok üzgünüz. Şiirlere konu olan, dağları ile ünlü olan Ilgaz'ın yangınlarla anılmasından mutsuzuz. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin." dedi.

        Büyük bir alanın yandığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

        "Neden çıktığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ama jandarma ekiplerimiz araştırıyor. Elektrik direklerinin şase yaptığı söyleniyor. Başka bilgiler de var ama yarın hepsi belli olur. Vatandaşlarımızı otellere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçları karşılandı. Hayvanları güvenli noktalara alındı. Şu anda her şey yolunda, çalışmalar devam ediyor. Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Ankara Bölge Müdürlüğünden, Ankara Büyükşehir itfaiye ekiplerine kadar Çankırı'nın tüm ekipleri ile müdahale ediliyor. Karayolları ekiplerimiz dozerleriyle, İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile herkes Ilgaz'da. Şu anda yangın baskılandı ama tamamen kontrol altına alındı diyemiyoruz. Ama şu anda iyiye doğru gidiş var. 'Dua edelim ki rüzgar devam etmesin' demiştim. Allah'a şükür rüzgar kesildi. Toparlanmaya başladı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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