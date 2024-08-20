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        GÜNCELLEME 3 - Çankırı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:52
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        GÜNCELLEME 3 - Çankırı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda çıkan ve tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evlerin tahliye edildiği yangına Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

        Rüzgarın etkisini yitirmesiyle ilerlemesi duran yangın, kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının dün 17.30 sularında başladığını söyledi.

        Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Taşolar, yangına 2 helikopter, 102 araç ve 267 personelle müdahale edildiğini aktardı.

        Köylerle ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını anlatan Taşolar, şunları kaydetti:

        "Dört köyü tedbiren boşalttık. Burada herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Zaten bize teselli veren husus da şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının olmaması. Ancak biz tedbiren rüzgarlı havadan dolayı bu köyleri boşalttık. Burada 4 köyümüzde 125 vatandaşımız için zaten Kaymakamlığımız ve Belediyemiz tarafından gerekli tedbirler alındı ve yerleştirme yapıldı. Bunlarla ilgili bir sıkıntı da yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an çıkış nedenine dair herhangi bir net bir şey söylemem yanıltıcı olabilir. Ama bununla ilgili olarak araştırmalar ve idari ve adli anlamda soruşturmalar yapılacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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