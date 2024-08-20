Kalfat'ta cadde ve sokaklar isimlendiriliyor

Çankırı'da yeniden belde statüsü kazanan Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde Belediye tarafından cadde ve sokaklar isimlendiriliyor.

Belediye Başkanı Salim Doğan, Mecliste alınan karar doğrultusunda 17 cadde ve tüm sokaklara isim verme çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi,

Doğan, "Çalışmalarımızın sonuna gelinmesinin ardından bu çalışmaların tamamı mahallelerin adres düzenlemesi kapsamında tüm sokakların 100, 200, 300 ve 400 ile başlayarak numaralandırılmasına karar verilmiştir. Caddelerin isimlerinin düzenlenmesi hususunda, belde girişindeki cadde Osmanlı Caddesi ile başlayıp diğer caddeler Kaymakam Erkan Minuz, Gülbahar Hatun Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Selçuklu Caddesi, Karabâşî Veli Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Han Caddesi, Abdülhamid Han Caddesi, Abdullah Tuncer Caddesi, Erenler Caddesi ve Yarenler Caddesi olarak belirlenmiştir. Konu, Ağustos Meclisi'nde görüşülüp, karara bağlanarak kesinlik kazanmıştır. Çalışmaları titizlikle yürüten ekibimize ve Meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.