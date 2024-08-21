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        Çankırı'da ciple çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ciple çarpışan motosikletin 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 19:27 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:33
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        Çankırı'da ciple çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ciple çarpışan motosikletin 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü yaralandı.

        Karamuklu Mahallesi Namık Kemal Kılıç Caddesi'nde, B.G. idaresindeki 09 AHG 888 plakalı cip, ara sokaktan çıkan R.A'nın (14) kullandığı 18 ACA 661 plakalı motosikletle çarpıştı.

        R.A. yol kenarına savrulurken, motosiklet ise cipin altında sürüklendi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı R.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Cip sürücüsü ise işlemler için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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