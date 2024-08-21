Çankırı'da ciple çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ciple çarpışan motosikletin 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü yaralandı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde ciple çarpışan motosikletin 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü yaralandı.
Karamuklu Mahallesi Namık Kemal Kılıç Caddesi'nde, B.G. idaresindeki 09 AHG 888 plakalı cip, ara sokaktan çıkan R.A'nın (14) kullandığı 18 ACA 661 plakalı motosikletle çarpıştı.
R.A. yol kenarına savrulurken, motosiklet ise cipin altında sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı R.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cip sürücüsü ise işlemler için polis merkezine götürüldü.
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