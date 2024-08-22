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        Çankırı'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü

        Çankırı'da iki kişi arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:48
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        Çankırı'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
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        Çankırı'da iki kişi arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'ta, Ali A. ile C.Ö. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda C.Ö. yanındaki silahla Ali A'ya ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ali A, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        C.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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