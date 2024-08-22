Çankırı'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
Çankırı'da iki kişi arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Çankırı'da iki kişi arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'ta, Ali A. ile C.Ö. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda C.Ö. yanındaki silahla Ali A'ya ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ali A, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
C.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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