Çerkeş'te ilçenin kalkınmasına katkı sunan kişilerin isimleri caddelere verildi

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, ilçenin eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda kalkınmasına katkı sunan kişilerin isimleri caddelere verildi.

Çerkeş Belediye Meclisi toplantısı Belediye Başkanı Hasan Sopacı başkanlığında yapıldı.

Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

İlçenin eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesine katkı sunan kişilerin isimlerinin bazı caddelere verilmesi önerisi de Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.