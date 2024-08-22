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        Çerkeş'te ilçenin kalkınmasına katkı sunan kişilerin isimleri caddelere verildi

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, ilçenin eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda kalkınmasına katkı sunan kişilerin isimleri caddelere verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:33 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:36
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        Çerkeş'te ilçenin kalkınmasına katkı sunan kişilerin isimleri caddelere verildi
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        Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, ilçenin eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda kalkınmasına katkı sunan kişilerin isimleri caddelere verildi.

        Çerkeş Belediye Meclisi toplantısı Belediye Başkanı Hasan Sopacı başkanlığında yapıldı.

        Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

        İlçenin eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesine katkı sunan kişilerin isimlerinin bazı caddelere verilmesi önerisi de Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

        Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile merhum iş insanı Hasan Tanık ve iş insanı Kaptan Mustafa Can’ın isimleri ilçedeki bazı caddelere verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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