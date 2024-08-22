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        MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta ilçesini ziyaret etti

        MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:29
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        MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta ilçesini ziyaret etti
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        MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta ilçesini ziyaret etti.

        Yılık, Belediye Başkanlığını ziyaretinde Başkan Ömer Bezci'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra esnafı ziyaret eden ve bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yılık, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Milletvekili Yılık'a ziyaretinde, MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, MHP İlçe Başkanı Ahmet Denizhan ile partililer eşlik etti.

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        Galeri

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