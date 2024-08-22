MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Yılık'a ziyaretinde, MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, MHP İlçe Başkanı Ahmet Denizhan ile partililer eşlik etti.

Daha sonra esnafı ziyaret eden ve bir çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yılık, vatandaşların taleplerini dinledi.

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