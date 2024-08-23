Çankırı Emniyet Müdürü Canıtez görevine başladı

Çankırı Emniyet Müdürlüğüne atanan Aytekin Canıtez, görevine başladı.

Canıtez, Çankırı'ya gelerek görevi, Niğde Emniyet Müdürlüğüne atanan Yılmaz Delen'den devraldı.

Daha sonra Delen'in uğurlanması amacıyla Çankırı Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Canıtez ile il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve emniyet personeli katıldı.

Delen, bugüne kadar azim ve kararlılıkla yürüttüğü çalışmalarından dolayı emniyet personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.