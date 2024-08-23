Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı Emniyet Müdürü Canıtez görevine başladı

        Çankırı Emniyet Müdürlüğüne atanan Aytekin Canıtez, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı Emniyet Müdürü Canıtez görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı Emniyet Müdürlüğüne atanan Aytekin Canıtez, görevine başladı.

        Canıtez, Çankırı'ya gelerek görevi, Niğde Emniyet Müdürlüğüne atanan Yılmaz Delen'den devraldı.

        Daha sonra Delen'in uğurlanması amacıyla Çankırı Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Canıtez ile il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve emniyet personeli katıldı.

        Delen, bugüne kadar azim ve kararlılıkla yürüttüğü çalışmalarından dolayı emniyet personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

        Delen, daha sonra kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Yanan alanlar yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde!
        Yanan alanlar yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte öğrenci semtlerindeki kiralar
        İşte öğrenci semtlerindeki kiralar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Turizmde Çinli akını
        Turizmde Çinli akını
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu

        Benzer Haberler

        Çankırı Valisi Taşolar'dan Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin yıl dönümü mesaj...
        Çankırı Valisi Taşolar'dan Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin yıl dönümü mesaj...
        MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta ilçesini ziyaret etti
        MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta ilçesini ziyaret etti
        Çerkeş'te ilçenin kalkınmasına katkı sunan kişilerin isimleri caddelere ver...
        Çerkeş'te ilçenin kalkınmasına katkı sunan kişilerin isimleri caddelere ver...
        Çankırı'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Çankırı'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
        Çankırı'da ciple çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı
        Çankırı'da ciple çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaralandı