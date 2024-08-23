Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı

        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:22 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Vekili Recep Yüksel, çocuklarla Atapark'ta bulunan Atatürk anıtına çiçek bıraktı.

        Yüksel, daha sonra Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsil eden Türk bayrağını öperek sporculardan teslim aldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni yapıldı.

        Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, tarihinde çok savaş görmeyen Çankırı'nın en çok şehit veren illerin başında geldiğini söyledi.

        Çankırılılar olarak her şeyden önce yurdunu, milletini büyük tutkuyla seven, bu uğurda canını bile sakınmayan yüksek ahlaklı insanlar olduklarını belirten Esen, "Anadolu'nun yansıması, bozkırın çocuklarıyız. Zor ve çetin şartlarda yarenliği bizden daha iyi kim bilebilir, bizden daha iyi kim yarenlik edebilir?" dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, Atatürk'ün Çankırı'da kaldığı Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki odayı ziyaret etti. Ardından Atatürk'ün İstiklal Yolu güzergahındaki ziyaretlerini gösteren fotoğraf sergisi gezildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        54 kişi hakkında suç duyurusu!
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Beşiktaş stoperi bitiriyor!
        Ferdi anlaşma sağladı!
        Ferdi anlaşma sağladı!
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
        Bir düşüşün anatomisi
        Bir düşüşün anatomisi
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çankırı Emniyet Müdürü Canıtez görevine başladı
        Çankırı Emniyet Müdürü Canıtez görevine başladı
        Çankırı Valisi Taşolar'dan Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin yıl dönümü mesaj...
        Çankırı Valisi Taşolar'dan Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin yıl dönümü mesaj...
        MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta ilçesini ziyaret etti
        MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta ilçesini ziyaret etti
        Çerkeş'te ilçenin kalkınmasına katkı sunan kişilerin isimleri caddelere ver...
        Çerkeş'te ilçenin kalkınmasına katkı sunan kişilerin isimleri caddelere ver...
        Çankırı'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Çankırı'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 1 kişi öldü
        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü