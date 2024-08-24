Eldivan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akbulut köyü yolundaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen Eldivan Belediyesi itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, itfaiye personelinin dumanı fark edip yangın ihbarı düşmeden olaya müdahil olduğunu belirterek, bu nedenle alevlerin büyümeden söndürüldüğünü söyledi.
Lafcı, olaya anında müdahale eden itfaiye ekiplerini tebrik etti.
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