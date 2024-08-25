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        Orta ilçesinde köy konağı açıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde yapımı tamamlanan Orta Kısaç Köy Konağı'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 17:00 Güncelleme: 25.08.2024 - 17:00
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        Orta ilçesinde köy konağı açıldı
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde yapımı tamamlanan Orta Kısaç Köy Konağı'nın açılışı yapıldı.

        Konağın açılışında konuşan Kısaç Köyü Muhtarı Metin Yoleri, köydeki yardımseverlerin katkılarıyla konağı bitirebildiklerini söyledi.

        Konağın yapımında yardım edenlere teşekkür eden Yoleri, "Köye gelen protokol üyelerini de konakta ağırlayacağız, taziye ve nişan gibi etkinliklerde de konağımız vatandaşlarımıza hizmet verecek." dedi.

        Açılışa katılan Kaymakam Erkan Minuz, köy halkının konağa gelerek gelenek ve göreneklerini burada yaşatacaklarını söyledi. Minuz, konağın yapımında ve açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılışa, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ve vatandaşlar katıldı.

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