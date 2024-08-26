Çankırı'da 2 haftada emniyet ve jandarma tarafından 12 operasyon düzenlendi

"Trafik denetimlerinde 3 bin 29 araç sürücüsüne 6 milyon 404 bin 608 lira idari para cezası uygulanırken 165 araç trafikten men edilmiştir. Orman yangınlarının önlenmesi maksadıyla 15 göl/gölet, 32 ormanlık ve piknik alanının kontrolleri yapılmış, Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan 3 şahıs hakkında 9 bin 873 lira idari işlem uygulanmıştır."

Operasyonlarda 4 kenevir bitkisi, 479 sentetik ecza hapı, 46 yivsiz av tüfeği, 2 tabanca, 5 bıçak, 8 elektronik sigara, 5 bin dolu makaron, 9 bitkisel/kimyasal ürün ve 14 kilogram tütün ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada,12- 26 Ağustos'ta il genelinde kaçakçılık, narkotik, terörle mücadele ve göçmen kaçakçılığına dair 12 ayrı operasyonda 6 kişi hakkında işlem yapıldığı, faaliyetler sırasında çeşitli suçlardan aranan 87 kişinin yakalandığı, 11 yabancı uyruklunun da sınır dışı edildiği belirtildi.

Çankırı'da, son 2 haftada emniyet ve jandarma tarafından 12 operasyon yapıldı.

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