Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 2 haftada emniyet ve jandarma tarafından 12 operasyon düzenlendi

        Çankırı'da, son 2 haftada emniyet ve jandarma tarafından 12 operasyon yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:07 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da 2 haftada emniyet ve jandarma tarafından 12 operasyon düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da, son 2 haftada emniyet ve jandarma tarafından 12 operasyon yapıldı.

        Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada,12- 26 Ağustos'ta il genelinde kaçakçılık, narkotik, terörle mücadele ve göçmen kaçakçılığına dair 12 ayrı operasyonda 6 kişi hakkında işlem yapıldığı, faaliyetler sırasında çeşitli suçlardan aranan 87 kişinin yakalandığı, 11 yabancı uyruklunun da sınır dışı edildiği belirtildi.

        Operasyonlarda 4 kenevir bitkisi, 479 sentetik ecza hapı, 46 yivsiz av tüfeği, 2 tabanca, 5 bıçak, 8 elektronik sigara, 5 bin dolu makaron, 9 bitkisel/kimyasal ürün ve 14 kilogram tütün ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Trafik denetimlerinde 3 bin 29 araç sürücüsüne 6 milyon 404 bin 608 lira idari para cezası uygulanırken 165 araç trafikten men edilmiştir. Orman yangınlarının önlenmesi maksadıyla 15 göl/gölet, 32 ormanlık ve piknik alanının kontrolleri yapılmış, Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan 3 şahıs hakkında 9 bin 873 lira idari işlem uygulanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Gürültü kavgası can aldı!
        Gürültü kavgası can aldı!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Benzer Haberler

        Orta ilçesinde köy konağı açıldı
        Orta ilçesinde köy konağı açıldı
        Çerkeş'te saman balyalarının istiflendiği yerde çıkan yangın söndürüldü
        Çerkeş'te saman balyalarının istiflendiği yerde çıkan yangın söndürüldü
        Eldivan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
        Eldivan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
        Düşen yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü
        Düşen yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü
        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Çankırı Emniyet Müdürü Canıtez görevine başladı
        Çankırı Emniyet Müdürü Canıtez görevine başladı