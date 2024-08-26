Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen ve kupa kısmı alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:11 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen ve kupa kısmı alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen benzin ve mazot yüklü tanker, Şabanözü-Orta kara yolunun Orta ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Devrilmenin etkisiyle tankerin kupa kısmı alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevlerin tank kısmına sıçraması ihtimaline karşı kupayı ayırarak köpükle müdahale etti.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kara yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

        Kazada yaralanan sürücü Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araçta bulunan 2 kişi ise ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde

        Benzer Haberler

        Çankırı'da 2 haftada emniyet ve jandarma tarafından 12 operasyon düzenlendi
        Çankırı'da 2 haftada emniyet ve jandarma tarafından 12 operasyon düzenlendi
        Orta ilçesinde köy konağı açıldı
        Orta ilçesinde köy konağı açıldı
        Çerkeş'te saman balyalarının istiflendiği yerde çıkan yangın söndürüldü
        Çerkeş'te saman balyalarının istiflendiği yerde çıkan yangın söndürüldü
        Eldivan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
        Eldivan'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
        Düşen yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü
        Düşen yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü
        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı