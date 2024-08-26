Çankırı'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen ve kupa kısmı alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen ve kupa kısmı alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen benzin ve mazot yüklü tanker, Şabanözü-Orta kara yolunun Orta ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Devrilmenin etkisiyle tankerin kupa kısmı alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlerin tank kısmına sıçraması ihtimaline karşı kupayı ayırarak köpükle müdahale etti.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, kara yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.
Kazada yaralanan sürücü Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçta bulunan 2 kişi ise ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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