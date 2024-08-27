Çankırı'da devrilen akaryakıt yüklü tanker yoldan kaldırıldı

İlçede dün, şarampole devrilen ve kupa kısmı alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralanmış, Şabanözü-Orta kara yolu çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. Trafik ise tali yoldan sağlanmıştı.

Belediye başkanlarına da teşekkür eden Minuz, "Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Allah'a şükür, 14 saat sonra yolumuzu da açtık." ifadesini kullandı.

Orta Kaymakamı Erkan Minuz, AA muhabirine, Orta, Yaylakent ve Şabanözü itfaiye ekiplerinin başarılı bir çalışma sergilediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.