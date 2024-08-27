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        Çankırı'da devrilen akaryakıt yüklü tanker yoldan kaldırıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen akaryakıt tankerinin kaldırılmasıyla kara yolu, tekrar ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:16
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        Çankırı'da devrilen akaryakıt yüklü tanker yoldan kaldırıldı
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde şarampole devrilen akaryakıt tankerinin kaldırılmasıyla kara yolu, tekrar ulaşıma açıldı.

        Şabanözü-Orta kara yolunda devrilen akaryakıt yüklü tanker, soğutma işlemlerinin ardından vinç yardımıyla kaldırılarak çekiciyle götürüldü.

        Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından Şabanözü-Orta kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

        Orta Kaymakamı Erkan Minuz, AA muhabirine, Orta, Yaylakent ve Şabanözü itfaiye ekiplerinin başarılı bir çalışma sergilediklerini söyledi.

        Belediye başkanlarına da teşekkür eden Minuz, "Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Allah'a şükür, 14 saat sonra yolumuzu da açtık." ifadesini kullandı.

        İlçede dün, şarampole devrilen ve kupa kısmı alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralanmış, Şabanözü-Orta kara yolu çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. Trafik ise tali yoldan sağlanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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