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        Çankırı'da kurallara uymayan sürücülere 2 milyon 746 bin lira ceza kesildi

        Çankırı'da polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere toplam 2 milyon 746 bin 358 lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:30
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        Çankırı'da kurallara uymayan sürücülere 2 milyon 746 bin lira ceza kesildi
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        Çankırı'da polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere toplam 2 milyon 746 bin 358 lira cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Ağustos tarihlerinde yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında 1378 araç sürücüsüne 2 milyon 746 bin 358 lira ceza kesildi, 55 araç trafikten men edildi, 4 aranan kişi de yakalandı.

        Uyuşturucu ve kaçakçılık çalışmaları kapsamında 270 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 elektronik sigara, 9 bitkisel ve kimyasal ürün, 14 kilo 78 gram tütün, 1 tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, 3 bıçak ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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