Çankırı'da karısının silahla vurduğu muhtar öldü

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çeltikbaşı köyü muhtarı Ali İ. (57) ile eşi Nezahat İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.