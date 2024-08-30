Orta-Şabanözü kara yolunda çalışmalar sürüyor
Çankırı'da, Orta-Şabanözü kara yolu yapım çalışmaları devam ediyor.
Çankırı'da, Orta-Şabanözü kara yolu yapım çalışmaları devam ediyor.
Orta-Şabanözü kara yolunda 50 kutu menfez, 14 insan ve araç geçişi için alt geçit ile 185 ve 35 metre uzunluklarında 2 de köprü bulunuyor.
Kara yolunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren projenin şantiye şefi Adem Durmaz, Orta ilçesinden itibaren 3 kilometre yolun 15 metre genişliğinde yapılacağını belirterek, "Yıl 1,5 ayda teslim edilecek. Sürücülerimizden çalışmalar sürerken levha ve işaretlere uymalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.