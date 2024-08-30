Şabanözü'nde Zafer Bayramı kapsamında zafer koşusu yapıldı
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında zafer koşusu düzenlendi.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında zafer koşusu düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşu, hükümet konağı önünden Kaymakam Emre Urhan tarafından başlatıldı. 3 bin metrelik parkurda yapılan koşuya 65 kişi katıldı.
Yarışın ardından dereceye girenlere Kaymakam Urhan ve Belediye Başkanı Faik Özcan tarafından madalya ve ödülleri verildi.
Kurumlar arası voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları verildikten sonra program sona erdi.
Programa Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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