30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor

Daha sonra Kaymakam Güngör, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Assubay Çavuş Ozan Aktuğ tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Erkan Minuz, makamında tebrikleri kabul etti.

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