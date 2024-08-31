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        Ilgaz'da yıldırım düşmesi sonucu samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu samanlıkta çıkan yangın zarara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:07 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:12
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        Ilgaz'da yıldırım düşmesi sonucu samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu samanlıkta çıkan yangın zarara yol açtı.

        Veysel Can'a ait samanlıkta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangına Ilgaz, Korgun, Kurşunlu belediyeleri itfaiyeleri ile Orman İşletmesi ekipleri müdahale etti.

        Yürütülen çalışma sonucu söndürülen yangın sonucu samanlıkta hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri

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