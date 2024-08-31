Ilgaz'da yıldırım düşmesi sonucu samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine yangına Ilgaz, Korgun, Kurşunlu belediyeleri itfaiyeleri ile Orman İşletmesi ekipleri müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.