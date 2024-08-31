Ilgaz'da yıldırım düşmesi sonucu samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu samanlıkta çıkan yangın zarara yol açtı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu samanlıkta çıkan yangın zarara yol açtı.
Veysel Can'a ait samanlıkta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Ilgaz, Korgun, Kurşunlu belediyeleri itfaiyeleri ile Orman İşletmesi ekipleri müdahale etti.
Yürütülen çalışma sonucu söndürülen yangın sonucu samanlıkta hasar meydana geldi.
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