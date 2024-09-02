2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) işbirliği ile düzenlenen 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı Belediye Meydanı'nda verilen start ile başladı.

Sporcular 4 etaplık bisiklet turunda toplamda 600 kilometre pedal çevirecek.

Samsun'dan başlayıp Havza, Amasya, Çorum ve Çankırı gibi tarihi ve kültürel değerlere sahip bölgeleri kapsayacak şekilde 4 gün ve 4 etap halinde devam edecek bisiklet turu, Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan Ankara'daki kurucu Meclis'te sona erecek.

SAMKON Genel Başkan Yardımcısı Harun Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta ilk adımı attığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı Samsun'dan Ankara'ya giden güzergahta tekrar o milli ruhu canlandırmak adına organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında Samsun ile diğer il ve ilçelerin doğal güzelliklerini de tanıttıklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Geçen sene ulusal çaptaki başarısından dolayı bu sene de uluslararası kategoriye alındı. Toplamda 4 gün süren 600 kilometre, 4 etap ve her etabın kendine göre ödülleri, yarış standartları var. Sonunda ise tüm yarışın bir kazananı olacak. Bu manada biz bölgeyi tanıtmak, ruhu canlandırmak, uluslararası camiada bölgeye turizm manasında katkı sağlamak için Samsunlu olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen senelerde gelenekselleşir. Çocuklarımıza da bisiklet sporunu sevdirip gelecek nesillerin hem bisikleti sevmeleri hem de bu ruhu taşımaları hem de bölgeyi tanıtmaları adına güzel bir organizasyon olacağını ümit ediyoruz."