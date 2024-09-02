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        Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 14 küçükbaş hayvan telef oldu

        Çankırı'nın Korgun ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 14 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:36 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:36
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        Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 14 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Çankırı'nın Korgun ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 14 koyun telef oldu.

        Çukurören köyü Hacı Çayırı mevkisinde Hikmet Yavuz'a ait küçükbaş hayvanlar otlatılırken aniden bastıran yağmur nedeniyle hayvanlar ağaç altlarına sığındı.

        Bu sırada bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 14 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Olayda çoban yara almadan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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