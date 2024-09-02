Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 14 küçükbaş hayvan telef oldu
Çankırı'nın Korgun ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 14 koyun telef oldu.
Çankırı'nın Korgun ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 14 koyun telef oldu.
Çukurören köyü Hacı Çayırı mevkisinde Hikmet Yavuz'a ait küçükbaş hayvanlar otlatılırken aniden bastıran yağmur nedeniyle hayvanlar ağaç altlarına sığındı.
Bu sırada bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 14 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olayda çoban yara almadan kurtuldu.
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