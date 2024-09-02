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        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde otomobil kamyona çarptı, 4 kişi yaralandı

        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:10
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        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde otomobil kamyona çarptı, 4 kişi yaralandı
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        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Taner A. yönetimindeki 06 MJH 95 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Ilgaz İstiklal Tüneli'nde aynı istikamette seyreden Hasan Ç. idaresindeki 78 BJ 840 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Kazada sürücü Taner A. ile aynı otomobilde bulunan Hatice A, Nilgün A. ve bir yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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