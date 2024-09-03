Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki kazada yaralanan 4 kişiden 2'si öldü

Çankırı'da, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.

Dün meydana gelen kazada yaralananlardan Hatice Refah Aydemir (59) ve Bülent Aykurt, kaldırıldıkları Çankırı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Taner A. ile Nilgün A'nın tedavileri ise devam ediyor.

Öte yandan kazada ölen Bülent Aykurt'un Sinop'ta aile hekimi olarak görev yaptığı öğrenildi.