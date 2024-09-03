Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki kazada yaralanan 4 kişiden 2'si öldü

        Çankırı'da, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:34 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ndeki kazada yaralanan 4 kişiden 2'si öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu yaralanan 4 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.

        Dün meydana gelen kazada yaralananlardan Hatice Refah Aydemir (59) ve Bülent Aykurt, kaldırıldıkları Çankırı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan Taner A. ile Nilgün A'nın tedavileri ise devam ediyor.

        Öte yandan kazada ölen Bülent Aykurt'un Sinop'ta aile hekimi olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde dün, Taner A. yönetimindeki otomobilin aynı istikamette seyreden Hasan Ç. idaresindeki kamyona arkadan çarpması sonucu Taner A. ile aynı araçta bulunan Nilgün A, Hatice Refah Aydemir ve Bülent Aykurt yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Pazarı elektrikliler kurtardı

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Çankırı'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Çankırı'da konuştu:
        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde otomobil kamyona çarptı, 4 kişi yaralan...
        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde otomobil kamyona çarptı, 4 kişi yaralan...
        Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 14 küçükbaş hayvan telef oldu
        Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 14 küçükbaş hayvan telef oldu
        2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başlad...
        2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başlad...
        Ilgaz'da yıldırım düşmesi sonucu samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Ilgaz'da yıldırım düşmesi sonucu samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı