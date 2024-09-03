Şabanözü'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
Şabanözü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Şabanözü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede motosiklet kullanımının artması ve kazalarının yaşanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, 1 Mayıs-1 Eylül tarihlarinde yapılan denetimlerde kasksız motosiklet kullanmaktan 23 sürücüye 15 bin 870 lira, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 9 sürücüye 116 bin 793 lira, sigortasız motosiklet kullanmaktan 3 sürücüye 2 bin 70 lira, sürücü belgesi sınıfına göre olmadığı halde motorlu araç kullanmaktan 4 sürücüye 25 bin 756 lira, diğer çeşitli trafik kusurları ile ilgili 8 sürücüye de 41 bin 88 lira ceza kesildiği, 5 motosikletin trafikten men edildiği kaydedildi.
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