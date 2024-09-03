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        Şabanözü'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

        Şabanözü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:11 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:11
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        Şabanözü'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı
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        Şabanözü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede motosiklet kullanımının artması ve kazalarının yaşanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, 1 Mayıs-1 Eylül tarihlarinde yapılan denetimlerde kasksız motosiklet kullanmaktan 23 sürücüye 15 bin 870 lira, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 9 sürücüye 116 bin 793 lira, sigortasız motosiklet kullanmaktan 3 sürücüye 2 bin 70 lira, sürücü belgesi sınıfına göre olmadığı halde motorlu araç kullanmaktan 4 sürücüye 25 bin 756 lira, diğer çeşitli trafik kusurları ile ilgili 8 sürücüye de 41 bin 88 lira ceza kesildiği, 5 motosikletin trafikten men edildiği kaydedildi.

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