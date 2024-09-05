ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, YÖK Başkan Vekili Topcuoğlu'nu ziyaret etti

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topcuoğlu'nu ziyaret etti.

ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, ziyarette, ÇAKÜ'nün eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı, inovasyon, uluslararasılaşma ve bölgesel kalkınma faaliyetleri ve çıktıları hakkında Topcuoğlu’na bilgi verdi.

ÇAKÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan Çankırı Kaynakçası adlı kitabı Topcuoğlu'na takdim eden Çiftçi, Çankırı’nın önemli bir kavşak noktasında bulunduğunu belirterek, ÇAKÜ'nün bilim, kültür, sanat, teknoloji, sosyal sorumluluk gibi pek çok alanda şehre ciddi katkı sağladığını, sağlamaya devam edeceğini anlattı.

Topcuoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yükseköğretim kurumlarının değişen dünya şartlarında kendilerini daha güçlü konuma getirmek için değişime çok kolay ve hızlı uyum sağlayabildiklerini ifade etti.

Üniversitelerin ülkenin öncelikli alanları başta olmak üzere her alanda dünya bilimine önemli katkılar yaptıklarına dikkati çeken Topcuoğlu, YÖK’ün öncelikli hedefinin Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı üniversiteleri desteklemek olduğunu ifade etti.

Topcuoğlu, ayrıca Çankırı Kaynakçası'nın araştırmacılara yeni fikir, çalışma alanı ve projeler kazandıracağına inandığını kaydetti.