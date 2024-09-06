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        Orta ilçesinde kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde vatandaşlara, sağlık personeli tarafından kolon kanseri ile ilgili bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:07
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        Orta ilçesinde kolon kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde vatandaşlara, sağlık personeli tarafından kolon kanseri ile ilgili bilgi verildi.

        Orta İlçe Hastanesi Başhekimliği Halk Sağlığı Hizmetleri Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Birimi personeli tarafından kolon kanserine dikkati çekmek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stant açıldı.

        Cuma namazından çıkan vatandaşlara kanser taraması için Dr. Merve Başer tarafından kit dağıtımı gerçekleştirildi, kolon kanseri erken teşhisinin önemi hakkında bilgi verildi.

        Kolorektal kanserin toplumda en sık görülen üçüncü kanser tipi olduğu aktarılan bilgilendirmede, "Bu kanserlerin çoğu kalın bağırsağın iç yüzeyinde polip olarak adlandırdığımız kabarıklık şeklinde başlamakta, 7-10 yılda kansere dönmektedir. Tarama, erken evrede yakalayabilmek ve başarı ile tedavi edebilmek için bireylerin sağlık kontrolünden geçirilmesi işlemidir. Kanser taramalarının en önemli basamaklarından biri farkındalık çalışmalarıdır." ifadelerine yer verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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