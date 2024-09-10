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        Korgun Belediyesi okul bahçelerini temizledi

        Korgun Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:32
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        Korgun Belediyesi okul bahçelerini temizledi
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        Korgun Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Belediye personeli, temizlik araçlarıyla Korgun Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu, Korgun Ortaokulu ve Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçelerinin temizliğini gerçekleştirdi.

        Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için okul bahçelerindeki otları biçtiklerini belirterek, eğitim kurumlarına desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

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