Korgun Belediyesi okul bahçelerini temizledi

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için okul bahçelerindeki otları biçtiklerini belirterek, eğitim kurumlarına desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Belediye personeli, temizlik araçlarıyla Korgun Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu, Korgun Ortaokulu ve Korgun Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçelerinin temizliğini gerçekleştirdi.

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