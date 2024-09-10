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        Çankırı'da çiftçilere "Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli" anlatıldı

        Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, "Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:08
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        Çankırı'da çiftçilere "Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli" anlatıldı
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        Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, "Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen programda, güçlü Türkiye'nin güçlü tarımdan geçtiğine dikkati çekti.

        Dünyada söz sahibi olmak için savunma sanayisi kadar tarımsal üretimin ve hayvancılık üretiminin de önemli olduğu bilincinde olunması gerektiğini vurgulayan Düzgün, "Her türlü sıkıntıya, her türlü probleme rağmen çiftçilerimizin ürettiğini, üretim için çabaladığını görüyoruz. Sayın Valimizin yolumuzu açması, bizi bu manada teşvik etmesiyle huzurlu ortam sağlayarak çalışmaktan zevk alıp çiftçilere hizmet etmekten mutlu oluyoruz." dedi.

        Yeni üretim modeli hakkında bilgi veren Düzgün, "Planlı üretim modeli, planlı üretimdeki destekleme modeli önceliğimiz üretimde devamlılık, üretimin kayıt altına alınması. Kayıtlı olursa yol haritamızı belirleriz. Kaydedilmiş üretimin verimli hale yani daha çok ürün değil, daha verimli ürün elde edilmesi ve bunun kısmen sanayiye ve yatırıma dönüştürülmesi. Bu eksende yoğun gayretlerle hazırlanarak çıkarılmış bu yasaları misafirlerimize anlatacağız." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ergin Çilali, Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Tuncay Aygen, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Basri Gezer ve Ziraat Mühendisi Abdurrahman Çördük, katılımcılara sunum gerçekleştirdi.

        Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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