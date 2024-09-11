Dodurga'da asfalt çalışması yapıldı

Kaşıkcı, emeklerinde dolayı, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'a, AK Parti İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı'ya, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik'e teşekkür etti.

Yol çalışmasında 5 bin ton stabilize malzeme ile yaklaşık 2 bin ton asfalt kullanıldığını belirten Kaşıkcı, kısa sürede vatandaşın kullanımına hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, yaptığı açıklamada, söz verdikleri projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

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