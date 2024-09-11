Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
Muhittin Börekçi (66) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Çerçi köyü mezarlık mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin incelemesi sonucu sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Börekçi'nin cesedi, morga kaldırıldı.
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