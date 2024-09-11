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        Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:30 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:30
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        Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

        Muhittin Börekçi (66) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Çerçi köyü mezarlık mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin incelemesi sonucu sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Börekçi'nin cesedi, morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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