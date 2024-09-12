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        Kurşunlu'da çıkan arazi yangını söndürüldü

        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:34 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:34
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        Kurşunlu'da çıkan arazi yangını söndürüldü
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        Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Bereket köyü mevkisinde elektrik trafosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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