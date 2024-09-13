Dodurga Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği
Dodurga Belediyesi, beldedeki öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.
Dodurga Belediyesi, beldedeki öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.
Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarını sürdüren Dodurga Belediyesi, Dodurga İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşıladı.
Okulu ziyaret ederek okul müdür vekili Osman Çeliş'e yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, "Sosyal desteklerimiz sayesinde hem yerel esnafımıza hem de dar gelirli ailelerimize destek olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin eğitim hayatına katkıda bulunmayı ve ekonomik zorluk yaşayan ailelerimize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Eğitim her şeyin başıdır ve çocuklarımıza en iyi şekilde destek olmak önceliğimizdir. Bu vesileyle yeni eğitim yılının tüm öğrencilerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim." dedi.
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