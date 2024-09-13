ÇAKÜ'de yeni programlar açıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) yeni programlarla etki alanını genişlettiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, yükseköğretim kurumlarının vizyon ve misyonuna uygun olarak ÇAKÜ bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını etkinleştirmeyi sürdürürken, diğer taraftan eğitim kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak kalite ve akreditasyon süreçlerini yürütmeye ve öğrenci sayısını artırmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde "Resim Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans" ve "Uluslararası Ticaret ve Finansman Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans" programlarının açıldığı aktarılan açıklamada, "ÇAKÜ, 2024 yılında ilk defa YKS ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesindeki 'İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 'Sosyal Hizmetler Programı'na, Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı'na öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlayacaktır." ifadesine yer verildi.