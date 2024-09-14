Çankırı Çorakyerler'de toprağa karışan fosil parçaları mikroskobik çalışmayla aranıyor

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde, oklu kirpi, kirpi, fare, kunduz gibi mikro memelilere ait diş fosilleri mikroskop altında tespit ediliyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında Çankırı-Yapraklı kara yolu üzerindeki kazı çalışmaları 27 yıldır sürdürülüyor.

Bu yıl kazıları 15 kişilik ekip yapıyor. Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırmacısı Dr. Kazım Halaçlar da uzun yıllardan beri kazılarda yer alıyor.

Bölgede gözle görülemeyecek, mikro memelilere ait fosilleri yakalamaya çalıştığını belirten Halaçlar, "Yani makro memeliler filler, zürafalar, geyikler gibi sayabiliriz, mikro memelilerde de birçok grup var. Oklu kirpiler, normal kirpiler, fareler, çayır fareleri, bir fauna da mikro düzeyde var. Onları da çalışmak için çok büyük bir ekip gerekiyor. Bunu da düzenleyip çalışmaya hazır hale getirmek benim görevim burada." dedi.

- "Anadolu'daki benzer faunalardan farklı, kendine has türleri olan eşsiz bir lokalite"

Bu çalışmalar kapsamında oklu kirpi benzeri bir tür olan ve Hystrix kayae adı verilen türün daha önce keşfedildiğini anlatan Halaçlar, şöyle devam etti:

"Kayae ismi de benim Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi'nin eski müdürü Prof. Dr. Tümel Tanju Kaya'nın adı, benim de danışman hocamdır kendisi. Onun adına atfen yeni türe ismini verdik. Bu bir oklu kirpi türü. Oklu kirpiler 12-13 milyon yıldır dünya üzerinde ama çeşitli farklı türler olarak geliyor. Kayae buraya özgü endemik bir tür, başka bir kaydı yok. Bu türün üst çenesine ait bir parça buldum, bunun Avrupa, Asya ve Çin'deki örneklerle karşılaştırarak morfolojik ve biyometrik olarak çok farklı olduğunu tespit ettik. Yeni bir isim verdik buna. Anadolu'da farklı bir ekolojiyi yaşayan bir yer. Anadolu'daki benzer faunalardan farklı, kendine has türleri olan eşsiz bir lokalite burası."