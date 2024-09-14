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        Çankırı'da çıkan yangında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğindeki saman balyaları yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 22:40 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:43
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        Çankırı'da çıkan yangında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı
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        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğindeki saman balyaları yandı.

        Çankırı-Şabanözü kara yolundaki çiftlikte istiflenen saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında yaklaşık 2 bin saman balyasının yandığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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