Çankırı'da çıkan yangında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğindeki saman balyaları yandı.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğindeki saman balyaları yandı.
Çankırı-Şabanözü kara yolundaki çiftlikte istiflenen saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında yaklaşık 2 bin saman balyasının yandığı belirlendi.
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