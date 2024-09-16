Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Belediye Başkanı Esen üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldi

        Çankırı Belediyesi, üniversiteyi ilk defa kazanan Çankırılı öğrencileri Atatürk Kültür Merkezi'nde ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye Başkanı Esen üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı Belediyesi, üniversiteyi ilk defa kazanan Çankırılı öğrencileri Atatürk Kültür Merkezi'nde ağırladı.

        Öğrencileri tek tek tebrik eden Esen, öğrencilere üniversite yıllarını iyi değerlendirmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

        Esen, "Memleketinize, vatanınıza, toprağınıza ve bayrağınıza olan sadakati ve muhabbeti asla unutmayın. Ayağınıza taş değmesin. Güle gidin, dolu dolu gelin. Bu memleketin sizin gibi gençlere ihtiyacı olduğunu bilin." dedi.

        Başkan Esen, öğrencilerin eğitimlerine verdikleri destekten dolayı ailelerine, öğretmenlerine ve idarecilerine teşekkür etti.

        Programda kısa bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ise Çankırı’nın üniversiteli gençlerini böylesine anlamlı bir programda bir araya getirdiği için Başkan Esen ve ekibine teşekkür ederek öğrencilere de akademik hayatlarında başarılar diledi.

        Konferans ile devam eden törenin sonunda öğrencilere hediye takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Çankırı'da çıkan yangında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı
        Çankırı'da çıkan yangında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı
        Çerkeş'te açılan kreş hizmet vermeye başladı
        Çerkeş'te açılan kreş hizmet vermeye başladı
        Çankırı Çorakyerler'de toprağa karışan fosil parçaları mikroskobik çalışmay...
        Çankırı Çorakyerler'de toprağa karışan fosil parçaları mikroskobik çalışmay...
        ÇAKÜ'de yeni programlar açıldı
        ÇAKÜ'de yeni programlar açıldı
        Dodurga Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği
        Dodurga Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği
        Kalfat Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
        Kalfat Belediyesi araç filosunu güçlendirdi