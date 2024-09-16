Belediye Başkanı Esen üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldi

Çankırı Belediyesi, üniversiteyi ilk defa kazanan Çankırılı öğrencileri Atatürk Kültür Merkezi'nde ağırladı.

Öğrencileri tek tek tebrik eden Esen, öğrencilere üniversite yıllarını iyi değerlendirmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Esen, "Memleketinize, vatanınıza, toprağınıza ve bayrağınıza olan sadakati ve muhabbeti asla unutmayın. Ayağınıza taş değmesin. Güle gidin, dolu dolu gelin. Bu memleketin sizin gibi gençlere ihtiyacı olduğunu bilin." dedi.

Başkan Esen, öğrencilerin eğitimlerine verdikleri destekten dolayı ailelerine, öğretmenlerine ve idarecilerine teşekkür etti.