Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri KOAH hastalarını misafir edecek

        Çankırı'da bulunan Yer Altı Tuz Şehri, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında sağlık turizmine ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 21:54 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri KOAH hastalarını misafir edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'da bulunan Yer Altı Tuz Şehri, "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında sağlık turizmine ev sahipliği yapacak.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar, Valilik'te düzenlenen proje tanıtım toplantısında, Çankırı için çok önemli bir hayali gerçekleştirecek olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Ciddi anlamda rağbet gören Yer Altı Tuz Şehri'nde turizmin çeşitli alanlarında Çankırı'ya katma değer sağlanması için çalışmaların devam ettiğini belirten Taşolar, "Bu alanlardan biri de sağlık turizmi. Belediyemiz, üniversitemiz, il sağlık ile gençlik ve spor müdürlüklerimiz, Karatekin Hastanemiz, Yeşilay ve Tuz-Der ve ilimizin diğer dinamikleriyle bir araya gelerek projeyi geliştirdik." dedi.

        Yeşilay Çankırı Şubesi Başkanı İsmail Özcan, Daha Güçlü Bir Nefes Projesi ile KOAH hastalarının Yer Altı Tuz Şehri'nde uzun süreli etkin zaman geçirmelerinin sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

        Çankırı'nın sağlık turizmi potansiyelinin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Özcan, "Proje kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden KOAH hastaları Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ne davet edilecek. Paydaşlarımızın destekleri ve katkılarıyla Tuz Mağarası'nda 15 gün uzmanlar ve gönüllüler aracılığıyla KOAH hastalarımıza yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Mağarada KOAH hastalarının tuz ortamındaki havaya maruz kalmaları ve etkin zaman geçirmeleri sağlanacaktır. Proje, katılımcılara tamamen ücretsiz olacak." diye konuştu.

        Daha sonra taraflar arasında projeyle ilgili protokol imzalandı.

        Toplantıya, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yavuz Demirel, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Özel Karatekin Hastanesi Genel Müdürü Taha Kurtça ve Tuz-Der Başkanı Önder İzmirlioğlu katıldı.

        Proje çerçevesinde, Hititler döneminden kalan ve yerin 150 metre altında bulunan Yer Altı Tuz Şehri'nde KOAH hastalarına yönelik sosyal, kültürel etkinlikler ve sağlığa yönelik faaliyetler yapılacak.

        Bu kapsamda 24 Eylül-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ilk programda, seramik ve ebru sanatları atölyesi, müzikal, drama, spor ve fiziksel etkinlikler, sinema ve şiir dinletileri gibi etkinlikler düzenlenecek.

        İkinci programın ise ekim-kasım aylarında yapılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        'Kara Liste'de 441'inci
        'Kara Liste'de 441'inci
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?

        Benzer Haberler

        Belediye Başkanı Esen üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldi
        Belediye Başkanı Esen üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldi
        Çankırı'da çıkan yangında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı
        Çankırı'da çıkan yangında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı
        Çerkeş'te açılan kreş hizmet vermeye başladı
        Çerkeş'te açılan kreş hizmet vermeye başladı
        Çankırı Çorakyerler'de toprağa karışan fosil parçaları mikroskobik çalışmay...
        Çankırı Çorakyerler'de toprağa karışan fosil parçaları mikroskobik çalışmay...
        ÇAKÜ'de yeni programlar açıldı
        ÇAKÜ'de yeni programlar açıldı
        Dodurga Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği
        Dodurga Belediyesinden öğrencilere kırtasiye desteği