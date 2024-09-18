Vali Taşolar'dan 19 Eylül Gaziler günü mesajı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşolar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ünvanının verildiği 19 Eylül 1921'in yıl dönümünün "Gaziler Günü" olarak anıldığını belirtti.

Kadim tarihi boyunca bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ve hür yaşamayı ilke edinen Türk milletinin bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük onur ve gurur kaynağı olarak gördüğünü vurgulayan Taşolar, bu eşsiz fedakarlıklar sayesinde girdiği her mücadeleden zaferle çıktıklarına işaret etti.

Şehitlik ve gazilik payelerinin Türk milletinin gönlündeki en ulvi makamlar olduğuna dikkati çeken Taşolar, şunları kaydetti:

"Devletini, milletini, vatanını ve kutsal değerlerini canından aziz bilerek bu yüce makamlara yükselmiş vatan evlatları, kahramanlığın yaşayan abideleridir. Onlar sayesinde Türk'ün efsanevi kahramanlığı tüm dünyada sönmeyen bir meşale olarak yanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar etme adına verdikleri büyük mücadelelerle milletimizin gönlüne yerleşen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize duyduğumuz şükran ve minnetin ifadesi olarak devletimiz kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her zaman yanındadır. Bir birey olarak bizler de kahraman ecdadımıza layık olabilmek için hangi konumda olursak olalım, üstlendiğimiz görevi en iyi şekilde yerine getirerek ülkemizin daha ileriye gitmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz. Milli ve manevi değerlerimizden ayrılmadan, gelişen dünyaya ayak uydurabilen nesiller yetiştirmeliyiz. Malazgirt'teki, İstanbul'un fethindeki, Çanakkale'deki, Kurtuluş Savaşı'ndaki, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki, 15 Temmuz'daki ve tüm terör örgütleriyle mücadeledeki ruhla ve fedakarlıkla yaşamaya, sonsuza kadar devam etme bilincinde olmalıyız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum."