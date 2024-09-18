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        Orta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı

        Orta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:27
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        Orta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
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        Orta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

        Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Okul Müdürü Onur Sapancı, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

        Eğitimin, bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç, bir memleket meselesi olduğunu dile getiren Sapancı. "Türk eğitim sistemimiz, tüm vatandaşlarımızı 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin, dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olması, aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi' görevini üstlenmiştir." dedi

        Konuşmanın ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu, şiirler okudu.

        Okula bu yıl başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencileri tarafından "Hoş geldiniz" çiçeği verildi.

        Programa, Kaymakam Erkan Minus, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş ile kurumu amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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