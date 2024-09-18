Orta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Okul Müdürü Onur Sapancı, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin, bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç, bir memleket meselesi olduğunu dile getiren Sapancı. "Türk eğitim sistemimiz, tüm vatandaşlarımızı 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin, dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olması, aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi' görevini üstlenmiştir." dedi