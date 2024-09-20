Orta OSB'de kurulacak ilk fabrikanın hafriyat çalışması başladı

Çankırı'da, Orta Sanayi Sitesinde (OSB) kurulacak ilk fabrikanın hafriyat çalışmalarına başlandı.

Orta OSB'de üretim yapacak ilk fabrikanın hafriyatının başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, MHP İlçe Başkanı Ahmet Denizhan ile davetliler katıldı.

Bezci, burada yaptığı konuşmada, hafriyat çalışmalarının başlamasının ilçede büyük heyecan yarattığını belirterek, "Bu adım, ilçemizin ekonomik gelişimine önemli ivme kazandıracak, istihdamı artıracaktır. Göçü tersine çevirecek olması için OSB'nin kurulmasında büyük emek harcayan ve projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Fabrika, faaliyete geçmesiyle bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır." dedi.