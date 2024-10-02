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        Kızılırmak'ta şehit yakınları ve gazilere ücretsiz yemek hizmeti için protokol imzalandı

        Kızılırmak Öğretmenevi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında şehit yakınları ve gazilerin ücretsiz yemek hizmetinden faydalanabilmesi için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:04
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        Kızılırmak'ta şehit yakınları ve gazilere ücretsiz yemek hizmeti için protokol imzalandı
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        Kızılırmak Öğretmenevi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında şehit yakınları ve gazilerin ücretsiz yemek hizmetinden faydalanabilmesi için protokol imzalandı.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Kaymakam Bilal Çitil ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Olkaç arasında, Kızılırmak Öğretmenevi'nde hizmet veren Şehit İskender Yıldırım Yemekhanesi ve Aşevi'nden birinci derece şehit yakınları ve gazilerin ücretsiz faydalanması için protokol imzalandı.

        Kaymakam Çitil, protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Galeri

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