Ilgaz'da kişisel gelişim semineri düzenlendi

Ilgaz'da kişisel gelişim semineri düzenlendiği bildirildi.

Ilgaz Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ilgaz Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri ve Konferans Salonu'nda Serkan Şengül tarafından kişisel gelişim semineri verildiği belirtildi.

Seminerin ardından Kaymakam Burak Yılmaz'ın öğrencilere hitap ettiği aktarılan açıklamada, "Bunların yanı sıra çocuklara 5 sorudan oluşan bir anket yöneltildi. Anket ile çocukların okullarında en çok neyi sevdiği, neleri değiştirmek istedikleri, ilçede yapılmasını istedikleri faaliyetler, geleceğe dönük beklentileri ve istekleri konularında cevaplar alındı. Etkinlik sonrası yazar Serkan Şengül’ün kitapları, bizzat kendisi tarafından imzalanarak öğrencilere verildi." ifadesi kullanıldı.