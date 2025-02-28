Şabanözü'nde yapılan ve planlanan projeler değerlendirildi

Şabanözü ilçesinde yapılan yatırım ve planlanan projelerin değerlendirildiği bildirildi.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Kaymakam, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yaren başağalarıyla bir araya gelerek ilçedeki yatırımları ve planlanan projeleri değerlendirdiklerini belirtti.

İlçe adına fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Özcan, "Halkımızın refahını artırmak ve ilçemizi daha ileriye taşımak adına çalışmalarımıza aynı özveriyle devam edeceğimizi vurguladık. Bu tür toplantıları daha geniş katılımla ve düzenli olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Cenaze yemeklerinin kaldırılması konusunda fikir birliğine varılmış olup vatandaşlarımızın bundan sonra bu konuda daha hassas davranacağı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.