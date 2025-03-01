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        Çankırı'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Çankırı'nın Huzuru" başlıklı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 16:21 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:21
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        Çankırı'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Çankırı'nın Huzuru" başlıklı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Taşolar, Çankırı Valiliğinde yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha güvenli ve huzurlu bir şehir sunabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Jandarma ve emniyet teşkilatının kentin güvenliği için teyakkuz halinde olduğunu belirten Taşolar, ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür etti.

        2024 ve 2025 yılı ocak ayı asayiş verilerini karşılaştıran Taşolar, olay sayısının 153'ten 129'a düştüğünü ancak tehdit suçlarında bir artış yaşandığını dile getirerek, "Bu artış, genellikle kişiler arasındaki münasebetlerden kaynaklanıyor. Tehdit suçlarıyla ilgili yalnızca kolluk kuvvetleri değil, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak vatandaşlarımız arasındaki ilişkileri daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 50'den fazla bir azalma olduğunu belirten Taşolar, "Bu başarıda emniyet ve jandarma teşkilatımızın büyük emeği var, kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak gasp ve yağma suçlarında yüzde 100'lük bir artış gözüküyor. Bunun sebebi, geçen yıl bu türden bir olay yaşanmazken, bu yıl bir vakaya rastlanmasıdır. Bu nedenle istatistiksel olarak yüzde 100'lük bir artış gibi görünüyor." diye konuştu.

        Son bir ay içinde çeşitli suçlardan toplam 190 kişinin yakalandığını aktaran Taşolar, "Huzurun şehri Çankırı" sloganıyla yola çıktıklarını, suçlulara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

        Taşolar, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele ettiklerini, bu kapsamda yapılan operasyonlarda 5 silah ele geçirildiğini, 7 kişi hakkında ise işlem yapıldığını kaydetti.

        Uyuşturucuyla mücadelede iyi bir noktada olduklarının altını çizen Taşolar, "Bu durum bizim motivasyonumuzu düşürmüyor, aksine her gün daha büyük bir heyecan ve aşkla mücadelemize devam ediyoruz. Çankırı'da bir hapın bile peşine düşüyoruz ve düşmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Siber suçlarla mücadelede de önemli bir noktaya geldiklerini belirten Taşolar, terörle bağlantılı 11 şüpheliyi tespit ettiklerini, yasa dışı bahisle ilgili olarak ise 6 operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Trafik denetimlerini arttırdıklarını belirten Taşolar, "Denetlenen araç sayısında yüzde 11'lik bir artış var. Hakkında işlem yapılan araç sayısı ise 8 bin 198'den 14 bin 785'e yükseldi. Bu işi sıkı tutuyoruz ve vatandaşlarımızdan da bize destek olmalarını bekliyoruz. Amacımız, onların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

        Denetimlerde 15 düzensiz göçmen tespit ettiklerinin aktaran Taşolar, kentte yasal kalış hakkı bulunan 4 bin 215 göçmenin bulunduğunu, bunlardan 535'inin geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu bildirdi.

        Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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