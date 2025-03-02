Çankırı'da kadın ve çocuklar farkındalık için tribünleri doldurdu

Çankırı'da kadın ve çocuklar, 1-7 Mart Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için tribünleri doldurdu.

1-7 Mart Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla "Tribünlere bahar gelir, kadınlarla renklenir" sloganıyla kadın ve çocuklar, Çankırı Atatürk Stadı'nda Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Çankırı Futbol Kulübü ve Sorgun Belediyespor maçını tribünden takip etti.

Maça gelen kadınlar ve çocuklar tezahüratlarla takımlarına destek olurken, "kadına şiddete hayır" sloganları attı.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, gençleri bağımlılıktan uzak tutabilmek için en iyi yollardan birinin de spor olduğunu söyledi.

Bu yüzden Çankırı Futbol Kulübü ile güçlerini birleştirdiklerini belirten Özcan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de tüm kadınlarımızı, çocuklarımızı bugün Çankırı Futbol Kulübü maçında buluşturduk. Bu kapsamda inşallah Yeşilay’ın bağımsız gelecek oluşturması adına ve bağımlılıkla mücadele kapsamında mücadelemizi devam ettirebilmek adına inşallah topyekun bağımsızlık seferberliğinde bir arada olacağız. Bundan sonra da bu statta kadınlarla, çocuklarla tribünlerdeki yerimizi alarak aslında bağımsızlıklarla mücadele sürecimizi devam ettireceğiz." dedi.

Gamze Kayahan da hayatında ilk kez maç izlediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Merve Şimşek de etkinliği çok beğendiğini, çok güzel maç olduğunu dile getirdi.

İrem Nur Aldemir de bu tür etkinliklerin sayısının çoğaltılmasını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.