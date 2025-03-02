Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da kadın ve çocuklar farkındalık için tribünleri doldurdu

        Çankırı'da kadın ve çocuklar, 1-7 Mart Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için tribünleri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da kadın ve çocuklar farkındalık için tribünleri doldurdu
        ABONE OL

        Çankırı'da kadın ve çocuklar, 1-7 Mart Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için tribünleri doldurdu.

        1-7 Mart Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla "Tribünlere bahar gelir, kadınlarla renklenir" sloganıyla kadın ve çocuklar, Çankırı Atatürk Stadı'nda Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta mücadele eden Çankırı Futbol Kulübü ve Sorgun Belediyespor maçını tribünden takip etti.

        Maça gelen kadınlar ve çocuklar tezahüratlarla takımlarına destek olurken, "kadına şiddete hayır" sloganları attı.

        Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, gençleri bağımlılıktan uzak tutabilmek için en iyi yollardan birinin de spor olduğunu söyledi.

        Bu yüzden Çankırı Futbol Kulübü ile güçlerini birleştirdiklerini belirten Özcan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de tüm kadınlarımızı, çocuklarımızı bugün Çankırı Futbol Kulübü maçında buluşturduk. Bu kapsamda inşallah Yeşilay’ın bağımsız gelecek oluşturması adına ve bağımlılıkla mücadele kapsamında mücadelemizi devam ettirebilmek adına inşallah topyekun bağımsızlık seferberliğinde bir arada olacağız. Bundan sonra da bu statta kadınlarla, çocuklarla tribünlerdeki yerimizi alarak aslında bağımsızlıklarla mücadele sürecimizi devam ettireceğiz." dedi.

        Gamze Kayahan da hayatında ilk kez maç izlediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Merve Şimşek de etkinliği çok beğendiğini, çok güzel maç olduğunu dile getirdi.

        İrem Nur Aldemir de bu tür etkinliklerin sayısının çoğaltılmasını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Çankırı'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Şabanözü'nde yapılan ve planlanan projeler değerlendirildi
        Şabanözü'nde yapılan ve planlanan projeler değerlendirildi
        Ilgaz'da kişisel gelişim semineri düzenlendi
        Ilgaz'da kişisel gelişim semineri düzenlendi
        Korgun'da gıda denetimleri sürüyor
        Korgun'da gıda denetimleri sürüyor
        Çerkeşli gençler Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı
        Çerkeşli gençler Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı
        Korgun'da ramazan çadırı kuruldu
        Korgun'da ramazan çadırı kuruldu