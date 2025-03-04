Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 48 şahsın yakalandığı belirtildi.

Şahıslardan 5'inin tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Yapılan operasyon ve denetimlerde 19,05 gram metamfetamin, 35 gram bonzai, 126 gram sıvı bonzai, 0,88 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi. Ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden 1003 araç sürücüsüne 3 milyon 189 bin 242 lira tutarında idari işlem uygulanmış, 65 araç trafikten men edilmiştir." ifadesi kullanıldı.