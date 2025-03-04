Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı

        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı
        ABONE OL

        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 48 şahsın yakalandığı belirtildi.

        Şahıslardan 5'inin tutuklandığı aktarılan açıklamada, "Yapılan operasyon ve denetimlerde 19,05 gram metamfetamin, 35 gram bonzai, 126 gram sıvı bonzai, 0,88 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi. Ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden 1003 araç sürücüsüne 3 milyon 189 bin 242 lira tutarında idari işlem uygulanmış, 65 araç trafikten men edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda

        Benzer Haberler

        Bağ evine girmeye çalışan sansar ile nesli tehlike altındaki vaşak kamerada
        Bağ evine girmeye çalışan sansar ile nesli tehlike altındaki vaşak kamerada
        Çankırı'da kadın ve çocuklar farkındalık için tribünleri doldurdu
        Çankırı'da kadın ve çocuklar farkındalık için tribünleri doldurdu
        Çankırı'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Çankırı'da asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Şabanözü'nde yapılan ve planlanan projeler değerlendirildi
        Şabanözü'nde yapılan ve planlanan projeler değerlendirildi
        Ilgaz'da kişisel gelişim semineri düzenlendi
        Ilgaz'da kişisel gelişim semineri düzenlendi
        Korgun'da gıda denetimleri sürüyor
        Korgun'da gıda denetimleri sürüyor