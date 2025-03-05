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        Çankırı'da "Yeşilay Bağımsızlık Yürüyüşü ve Bağımsızlık Seferberliği"nin tanıtımı yapıldı

        Çankırı'da, "Yeşilay Bağımsızlık Yürüyüşü ve Bağımsızlık Seferberliği" tanıtım programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:31
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        Çankırı'da "Yeşilay Bağımsızlık Yürüyüşü ve Bağımsızlık Seferberliği"nin tanıtımı yapıldı
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        Çankırı'da, "Yeşilay Bağımsızlık Yürüyüşü ve Bağımsızlık Seferberliği" tanıtım programı düzenlendi.

        Yeşilay Çankırı Şubesince düzenlenen etkinlik kapsamında Karatekin Parkı'nda bir araya gelen protokol üyeleri ve gönüllüler, ellerinde pankartlarla Atatürk Bulvarı üzerinden alışveriş merkezi önüne kadar yürüdü.

        Burada devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, yaptığı konuşmada, Yeşilayın kuruluşunun 105. yılını kutladıklarını söyledi.

        Özcan, "Bizler mahalle mahalle, köy köy, hane hane gezerek, artık bağımlılığa bir evladımızın dahi dahil olmasını istemiyoruz. Bağımlılığa düşmüş her bir gencimizi, her bir evladımızı, vatan toprağından alınmış bir parça olarak görüyoruz." dedi.

        Bağımlılıkla mücadele kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Özcan, şöyle konuştu:

        "Bağımlılıkla mücadelemizde tüm kurum ve kuruluşların idarecileri ve temsilcileriyle birlikte bağımsız bir Çankırı'yı hedefliyoruz. Tek bir gencimizin dahi Çankırı'da bağımlılıkla tanışmaması için elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. Eğer bir vatandaşımız bir şekilde bağımlılığa düşmüşse Çankırı Yeşilay Danışmanlık Merkezimizde psikososyal ve psikoterapi hizmetlerini ücretsiz şekilde veriyoruz. Bizler 105 yıldır bu sancağı taşıyoruz. Bundan sonra da seferberlik ruhuyla bu süreci devam ettireceğiz."

        Programda, Yeşilay Spor Kulübü sporcuları tarafından gösteri sunuldu.

        Programın ardından katılımcılar, Milli Eğitim, Emniyet, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor il müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ile Kızılay Çankırı Şubesince bağımlılıkla mücadeleye ilişkin açılan stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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