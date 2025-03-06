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        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 22:14 Güncelleme: 06.03.2025 - 22:19
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        Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Çankırı-Yapraklı kara yolu Cezaevi Kavşağı mevkisinde M.D. idaresindeki 18 ABJ 849 plakalı otomobil ile M.Ö. (39) yönetimindeki 34 HEF 680 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan K.D. (51), N.A. (33), M.D. ve H.İ.S (44) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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