Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Çankırı-Yapraklı kara yolu Cezaevi Kavşağı mevkisinde M.D. idaresindeki 18 ABJ 849 plakalı otomobil ile M.Ö. (39) yönetimindeki 34 HEF 680 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan K.D. (51), N.A. (33), M.D. ve H.İ.S (44) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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